Ubriaco dà in escandescenze prima al bar e poi a casa: fermato dalla Polizia, aggredisce gli agenti

Nella serata di domenica gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato C.E.F., 48enne cittadino italiano, pluripregiudicato, residente in città.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva dato in escandescenze al bar “Il Muretto” quando gli è stato negato l'ennesimo bicchiere. Richiesto l'intervento degli agenti è stato poi sanzionato per ubriachezza molesta. Ma non è finita qui. Circa un’ora dopo, gli agenti sono stati raggiunti da una richiesta di intervento in via Dalla Chiesa per un soggetto in fortissimo stato di agitazione che era rientrato a casa in stato di alterazione psicofisica a seguito di abuso di sostanze stupefacenti ed alcooliche.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno potuto verificare che si trattava nuovamente di C.E.F., il quale, dopo essersi allontanato dal bar, aveva fatto rientro a casa dopo avere fatto uso anche di sostanze stupefacenti.

A causa delle problematiche condizioni psicofisiche del soggetto, i familiari presenti hanno espresso forte preoccupazione per eventuali azioni violente e per questo lo avevano sollecitato a trascorrere la notte presso una struttura alberghiera; decisione che non era stata accolta di buon grado. Gli agenti intervenuti in risposta alla richiesta di intervento hanno però dovuto fare i conti con l'aggressività del 48enne che gli si è scagliato contro.All’atto dell’intervento i poliziotti hanno anche rinvenuto, due involucri contenenti circa 2 etti di hashish, occultati dietro ad un armadio,che venivano subito sequestrati.

C.E.F. è stato quindi dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per poi essere trasferito in carcere.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto nei confronti di C.E.F. il Divieto di accesso negli esercizi pubblici del Comune di Vicenza per un periodo di 3 anni.