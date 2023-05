Raggiri online, tre episodi in pochi in giorni: truffatori denunciati dai carabinieri

Sono tre gli episodi di truffa online scoperti dai carabinieri della stazione di Schio. Grazie alle indagini avviate dopo che le vittime dei raggiri si erano rivolte ai militari, raccontando di come erano cadute nella rete dei truffatori, tutti identificati e denunciati alla procura della Repubblica di Vicenza.

I fatti

Il primo episodio risale a qualche giorno fa quando una donna, residente in provincia di Padova, si era presentata dai carabinieri per sporgere una denuncia contro ignoti per truffa. Aveva raccontato di aver visionato l’annuncio di un noleggio a lungo termine di un’autovettura e per il quale aveva eseguito, quale caparra, un bonifico dell’importo di euro 500. Da quel momento il truffatore si è reso irreperibile. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di denunciare per truffa un 21enne di Schio.

Nel secondo episodio a essere stato truffato è stato un uomo di Schio che aveva acquistato online una polizza assicurativa per la propria autovettura e che, dopo aver versato la somma di 250 euro, non ha ottenuto l’emissione della polizza. Le indagini hanno permesso di risalire all’autrice della truffa, una 28enne di Crotone.

Un terzo episodio invece riguarda la vendita online di uno smartphone. L’acquirente, dopo aver eseguito il pagamento di 250 euro, non ha ricevuto il prodotto. Le indagini hanno consentito di giungere all’identificazione dei due truffatori, rispettivamente un 40enne ed un 49enne residenti nel foggiano, anche loro denunciati per truffa.

Alcuni suggerimenti per non "restare vittima della Rete"