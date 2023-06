Tranciato il tubo del metano durante lo sfalcio dell'erba

Dalle 20 di mercoledì, i Vigili del fuoco stanno operando in un campo agricolo nei pressi della SR 11, a Grumolo delle Abbadesse per una copiosa perdita di gas metano da un tubo di media pressione, tranciato durante i lavori di sfalcio dell’erba.

I pompieri arrivati con autopompa, un’autobotte e 7 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno effettuato un primo intervento per tamponare e abbassare la pressione del gas. La nuvola di metano prodotta è stata abbassata con getti di acqua nebulizzata.

La strada regionale a scopo cautelativo è stata chiusa e il traffico deviato. Alle 22:30 i tecnici della rete gas sono riusciti a chiudere a intercettare la perdita con il montaggio in opera di una valvola. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza la zona per poi provvedere alla riapertura della strada.