Anziana sventa la truffa del "finto incidente"

Una 78enne di Dueville, lunedi? scors, dopo aver ricevuto una telefonata in cui l’interlocutrice si spacciava per la nipote bisognevole di cure a seguito di un incidente in cui era rimasta coinvolta, e? riuscita a realizzare il “raggiro” in atto e ha troncato la conversazione senza che la truffa venisse portata a termine.

Questo grazie alle raccomandazioni fatte durante i convegni tenuti dai carabinieri.

Il modus operandi è sempre lo stesso la persona anziana viene contattata telefonicamente, a piu? riprese, da parte di un interlocutore che annuncia che il figlio/nipote e? trattenuto dai carabinieri per un incidente stradale dallo stesso provocato e che, per il rimborso dei danni provocati oppure per il suo rilascio, e? necessario fornire subito una ingente somma di denaro. Poco dopo, bussa alla porta dell’abitazione una persona, generalmente di eta? piuttosto giovane ed apparentemente insospettabile, che provvede a ritirare tutto il denaro contante ed i monili in oro e/o gioielli che la vittima, circuita e tratta in inganno, gli mette a disposizione. Tutto questo si verifica nell’arco di pochissimo tempo.

Per questo motivo i carabinieri rinnovano l'appello di chiamare al 112 quando si viene contattati da sedicenti professionisti (avvocati, appartenenti alle forze di polizia, direttori di banca, assicuratori ecc.) e per i piu? disparati motivi viene richiesta con urgenza, ed anche in modo pressante, di consegnare elevati quantitativi di denaro contante o addirittura oggetti preziosi, poiche? simili richieste sono quasi sempre azioni delittuose volte a carpire indebitamente del denaro e le vittime sono prevalentemente persone anziane o comunque facilmente impressionabili e non in grado di difendersi in modo efficace.