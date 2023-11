Finto carabiniere tenta di raggirare un'anziana: 94enne sventa la truffa

Nel pomeriggio del 9 novembre scorso, una signora di 94 anni di Bassano del Grappa, ha ricevuto un’insolita chiamata da un numero sconosciuto sul telefono fisso di casa da parte di un sedicente carabiniere.

Nel corso di questa breve conversazione, il finto carabiniere comunica all’anziana che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale e per questo motivo necessitava la corresponsione di alcune migliaia euro per la sua tutela legale e per il risarcimento riconducibile alle gravi lesioni provocate a terzi.

La vittima, in un primo momento, ha mostrato qualche esitazione, sostenendo di disporre solamente di qualche centinaio di euro ma poi, resasi conto di essere vittima di un tentativo di truffa, anche grazie all'ampia campagna di informazione avviata dall’Arma finalizzata alla prevenzione dell’annoso fenomeno delle truffe in danno degli anziani, ha chiamato immediatamente il figlio e poi il 112 e così il tentativo di truffa ai suoi danni è stato sventato.