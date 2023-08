Spara un colpo di pistola a salve poi aggredisce i poliziotti: arrestato 28enne

Nella mattinata di domenica, gli agenti della squadra mobile della questura hanno tratto in arresto un 28enne cittadino italiano abitante a Vicenza, pluripregiudicato per reati conto il patrimonio, contro la persona, per ricettazione, furto, porto abusivo di armi, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché con varie condanne a proprio carico.

Alle ore 8 circa, una donna si è presentato presso gli uffici della polizia ferroviaria per segnale di aver assistito, poco prima, a una scena che l’aveva spaventata non poco: un uomo, seduto su una panchina a Campo Marzo, senza alcun motivo aveva esploso in aria un colpo di pistola che aveva con sé. Dopo alcune ricerche, anche grazie alla precisa descrizione fornita dalla testimone i poliziotti arrivati sul posto hanno individuato un uomo con le caratteristiche indicate che si era addormentato all’ombra di un albero, con accanto una pistola semiautomatica (poi rivelatasi essere un facsimile del tutto uguale all’originale, benché abilitato unicamente all’uso di proiettili “a salve”), una scatola contenente 42 proiettili, merce di vario tipo presumibilmente provento di furto, riguardo alla quale sono tuttora in corso accertamenti per verificare la provenienza, nonché uno zaino contenente vari grimaldelli e altri attrezzi atti allo scasso.

Riconosciuto dalla ragazza che aveva fatto la segnalazione alla polfer come colui che aveva sparato il colpo di pistola, gli agenti intervenuti in Campo Marzo hanno sollecitato il soggetto allo scopo di poter procedere alla sua identificazione. Costui, alterato per quanto stava accadendo e sotto l’effetto del crack, alla vista dei poliziotti ha iniziato a inveire contro di loro, insultandoli violentemente, minacciandoli di “…fargliela pagare”, resistendo al controllo e scagliandosi addosso loro a calci e pugni. Uno degli agenti, a seguito della aggressione, è rimasto contuso in varie parti del corpo ed ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso, riportando una prognosi di 5 giorni.

Dopo essere riusciti a fatica a contenerne la violenza in modo da non fargli provocare ulteriori conseguenze, i poliziotti hanno condotto l'uomo (D.F.B. le iniziali) – peraltro privo di documenti di identità – presso gli uffici della questura dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato dichiarato in arresto per i reati di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e, quindi, condotto in presso il carcere di Vicenza. Al termine dell’udienza presso il tribunale di Vicenza, l’arresto di D.F.B. è stato convalidato e il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

“Si è trattato di un episodio assai grave, che poteva degenerare e provocare ben più tragiche conseguenze – ha evidenziato il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Il pronto intervento della polizia è risultato efficace per impedire che ciò potesse accadere, e a evitare che comportamenti di tal genere possano destare particolare allarme sociale".