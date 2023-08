A spasso per il centro con mezzo etto di hashish, denunciato ed espulso pregiudicato straniero

Nella giornata di ieri una pattuglia della polizia ha fermato in corso Palladio a Vicenza un 25enne cittadino tunisino (M.A. le inizili), non in regola con la legge sull’immigrazione e in Italia senza fissa dimora. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Gli agenti hanno notato lo straniero che circolava a bordo di una bicicletta e che, alla loro vista, tentava di nascondersi.

Durante il controllo dell’identità il tunisino, privo di documenti, ha iniziato a essere sempre più insofferente e poco collaborativo. Invitato a svuotare le tasche, il 25enne ha consegnato agli agenti un bilancino di precisione e 4 involucri di cellophane contenenti circa mezzo etto di hashish, pronto per lo spaccio.

Accompagnato in questura e identificato, M.A. è risultato essere stato già allontanato lo scorso anno dal territorio nazionale, con un altro nome quale alias, con ordine del questore di Trapani. Tenuto conto della gravità di quanto accaduto, il questore ha emesso nei confronti di M. A. un ulteriore ordine di allontanamento dal territorio nazionale.