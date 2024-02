Spaccata in centro, preso il responsabile: è un 16enne

Sabato mattina, poco dopo le 8, la centrale operativa della Questura di Vicenza diramava alle pattuglie della Squadra “Volanti” una nota di ricerca a seguito di una spaccata avvenuta pochi minuti prima ai danni del negozio “Jeanseria San Lorenzo”.

Grazie alla descrizione della dinamica del fatto gli agenti hanno ricostruito l'identikit dell'autore, ed avendo già fermato un ragazzo per un episodio simile, hanno recuperato una sua foto e confrontata con le immagini di videosorveglianza in loro possesso.

Avuta la conferma che si trattasse dello stesso soggetto, mentre transitavano in viale Roma, in piazzale De Gasperi, proprio davanti l’ingresso di Campo Marzio, hanno notato un ragazzo che, per la descrizione degli abiti sottratti al negozio, corrispondeva perfettamente.

Il giovane, alla loro vista si è dato alla fuga, motivo per cui uno degli agenti, scendendo dall’auto, lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo dopo pochissimi metri e con l’aiuto dell’altro agente e' stato bloccato. Gli agenti, dopo la colluttazione, hanno riportato lesioni guaribili in 3 e 7 giorni.

Gli agenti l'hanno quindi portato il giovane in quest'ora e identificato.

Il ragazzo, di appena 16 anni, si era allontanato da casa i primi di febbraIo e la madre ne aveva denunciato la scomparsa. Era stato rintracciato qualche giorno dopo e riaffidato ai genitori, ma nella stessa giornata il ragazzo era scappato nuovamente di casa, fino a quando, domenica mattina, è stato nuovamente rintracciato dagli agenti di Polizia.

Per la similitudine con altre spaccate e furti commessi in città negli ultimi giorni, gli agenyi della Questura stanno svolgendo approfondite indagini per verificare se il minore possa esserne l’autore.

Al termine del fotosegnalamento e degli atti di Polizia giudiziaria, il minore è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e lesioni a pubblico ufficiale, nonchè arrestato per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.