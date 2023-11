Sei anni fa rubò un'auto, ora dovrà scontare due anni di reclusione.

Nel corso del pomeriggio del 6 novembre 2023, in località Lusiana-Conco, i carabinieri hanno tratto in arresto un 46enne, originario del bassanese, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, in forza del quale l’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 2 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 800 euro. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna emessa dalla corte d’appello di Venezia che ha riconosciuto la sua colpevolezza in ordine al furto in abitazione commesso nell’anno 2017 nel Comune di Lusiana- Conco.

Il 6 ottobre di sei anni fa, l’uomo, dopo essersi introdotto arbitrariamente all’interno di un’area condominiale, aveva runato una vettura in sosta appartenuta a una persona deceduta. In seguito alla formalizzazione della denuncia da parte dell’amministratore di sostegno del defunto, i carabinieri di Lusiana hanno avviato le indagini che consentirono di giungere all’identificazione dell’autore del furto della vettura, poi rinvenuta “cannibalizzata” sempre in quel comune. Ora la condanna divenuta definitiva. Al termine della redazione degli atti, l’uomo è stato tradotto e associato alla casa circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.