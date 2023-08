Schianto auto-camion, il conducente della vettura si allontana

Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3:45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 in via Capitano Alessio a Rosa, per un incidente tra un autoarticolato e un’auto: perdita di gasolio dal mezzo pesante.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi e tamponato la perdita di gasolio dal serbatoio del camion danneggiato dall’urto dell’auto. Illeso l’autista del mezzo pesante e si suppone anche l’autista dell’auto, allontanatosi prima dell’all’arrivo dei soccorsi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima dell’alba.