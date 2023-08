Ruba una bici in stazione: "Ero stanco di camminare"

Nel pomeriggio di sabato gli agenti della squadra “volanti” hanno denunciato alla autorità giudiziaria in stato di libertà tale B.G., 28enne cittadino italiano, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e ricettazione. Alla centrale di polizia è arrivata la segnalazione del furto di una bicicletta commesso nei pressi della stazione di Vicenza.

Grazie alla precisa descrizione relativa alla persona che aveva appena commesso il reato, e all'indicazione relativa alla direzione di fuga del responsabile del furto - cioè Campo Marzio, dove da alcuni giorni sono presenti le giostre per la “Festa dei Oto” – gli agenti hanno intercettato il ladro nei pressi di piazzale Bologna, ancora in sella alla bici rubata; dopo averlo bloccato, è stato riconosciuto dai poliziotti in quanto persona dal curriculum criminale tristemente noto proprio per i reati specifici contro il patrimonio.

B.G. ha ammesso immediatamente di essere l’autore del furto della bicicletta. "Ero stanco di camminare", ha detto come giustificazione. Accompagnato presso gli Uffici della 1uestura, è stato quindi foto-segnalato e denunciato per il reato di furto.