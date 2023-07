Ad un anno dalla sua scomparsa il ritrovamento in un hotel cittadino

Era scomparsa da un anno, facendo perdere le proprie tracce e senza dar più alcuna comunicazione ai suoi parenti. La scorsa notte, nel corso dei normali servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuato nel Capoluogo, una pattuglia della Squadra “Volanti” ha rintracciato MA 64enne cittadino italiano in un hotel cittadino.

L'uomo ha raccontato agli agenti distare bene, di essersi allontanato volontariamente per motivi personali, di stare bene e di aver trascorso un lungo periodo all'estero (soprattutto in Serbia ed in Ungheria) per motivi di lavoro.

Sempre su esplicita richiesta dei poliziotti, il 64enne, dopo averci serenamente riflettuto, ha acconsentito che i famigliari fossero avvisati sel suo rintraccio e che venissero loro comunica i dati relativi al suo domicilio ed al recapito cellulare che ha attualmente in uso.

All'epoca la famiglia non aveva saputo osare e darsi una spiegazione sulla scomparsa, ipotizzando che potesse essere accaduta una disgrazia, e non immaginando una sparizione volontaria.