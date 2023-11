Ricercato da 10 anni per una rapina in Fiera a Milano, 39enne fermato in piazza dalla polizia 

Nel corso della mattinata di martedì, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato, transitando in Campo Marzo, notava un giovane che cercava di nascondersi dietro una siepe per sottrarsi alla vista dei poliziotti.

Pertanto, in considerazione dell’atteggiamento sospetto, gli Operatori di Polizia lo intercettavano per controllarlo. Alla richiesta dei documenti, l’uomo, uno straniero proveniente dall’Algeria del 1984, esibiva un permesso di soggiorno francese. A suo carico risultavano diversi “alias” e degli atti di giudiziaria da notificare per una rapina occorsa a Milano nel 2013 presso la Fiera Internazionale del Mobile.

Accompagnato in Questura per la notifica degli atti giudiziari e per il fotosegnalamento, dopo un’attenta verifica eseguita dal personale dell’Ufficio Immigrazione, si accertava che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale. Veniva pertanto emesso nei suoi confronti un provvedimento di Espulsione dall’Italia con Ordine di allontanamento e Divieto di ritorno nel Comune di Vicenza.