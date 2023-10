Al momento non sono stati resi noti i dati anagrafici della persona scomparsa.

L'uomo si è allontanato per una passeggiata ma non ha più fatto ritorno a casa. Nella serata di giove i familiari hanno sporto denuncia e da lì sono partite le ricerche che vefono impegnati i Carabinieri di Asiago, la polizia locale e Vgili del fuoco.

Da giovedì non si hanno notizie di un 58enne altopianese.

I famigliari hanno lanciato l'allarme nella serata di giovedì ma ancora non si hanno notizie

Esce di casa per una passeggiata e non fa più ritorno: ricerca in corso sull'Altopiano