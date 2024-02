Rapina in centro, fermati e denunciati due stranieri

Nel corso del servizio di controllo del territorio, un equipaggio in servizio di “Volante” della Questura, ha rintracciato due soggetti in via Rattazzi, corrispondenti alla descrizione fatta da una persona a cui era stato sottratto il portafoglio.

I due stranieri, privi di documenti d’identità e particolarmente nervosi, sono stati sottoposti a perquisizione all’esito della quale, uno dei due, è stato trovato in possesso di carte di debito intestate alla vittima della rapina perpetrata pochi minuti prima.

Sono stati quindi portati in Questura e identificati: M.H., 24enne ghanese, e B.P., 26enne nigeriano, entrambi irregolari e pluripregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e violazione della legge sugli stupefacenti, nonchè inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

La vittima non è però riuscita a identificare gli aggressori per cui il M.H. è stato denunciato per indebito utilizzo di carte di credito e per non aver ottemperato al Foglio di Via Obbligatorio del Questore di Vicenza, mentre B.P. è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi inizialmente rifiutato (con la forza) di sottoporsi al fotosegnalamento. A carico di quest’ultimo venivano inoltre notificati 3 provvedimenti giudiziari che risultavano gravare a suo carico.

Il Questore della Provincia di Vicenza Dario Sallustio ha emesso nei confronti del cittadino nigeriano trovato in possesso delle carte di debito, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente immediato trasferimento al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano, dove è stato scortato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine.