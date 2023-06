Lei lo lascia e lui manda in frantumi il vetro dell'autobus

Lunedì, gli agenti della Squadra “Volanti” sono stati chiamati ad intervenire sulla linea 1 degli autobus di linea. L’autista del bus ha infatti riferti di linea riferiva agli agenti di aver assistito ad una violenta lite tra una coppia di giovani avvenuta sul bus e che, al termine della stessa, il ragazzo sceso dal mezzo, dopo la chiusura delle porte aveva sferrato un violento pugno su un vetro dello stesso mandandolo in frantumi.

Il giovane si è allontanato con la mano sanguinante, mentre la ragazza è rimasta sul bus.

La giovane ha confermato agli agenti l'accaduto identificando il ragazzo come il suo ex dal momento che aveva chiuso con lui propio in quel frangente.

L’Azienda dei trasporti si è al momento riservata circa le modalità con le quali procedere.