Pluripregiudicato straniero esce dal carcere: espulso e rimpatriato

Nella giornata di mercoledì un pericoloso pluripregiudicato straniero dimorante nella nostra città e sottoposto a procedimenti penali per tipologie di reato di varia natura e gravità, nonché coinvolto a vario titolo in attività illegali, non appena scarcerato dal carcere è stato prelevato e condotto in Questura, a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, al fine di verificare in maniera approfondita la sua posizione giuridica sul territorio italiano. A seguito degli accertamenti investigativi e di quanto disposto dal magistrato di sorveglianza, e in considerazione della sua spiccata pericolosità sociale, il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto che S. A. – cittadino albanese di 41 anni – venisse immediatamente trasferito presso l’aeroporto di Venezia dove, già nella serata di ieri, scortato dagli agenti dell’ufficio immigrazione, è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana.

S.A. ha posto in essere la sua carriera criminale tra Pistoia, Modena e Vicenza, dove, tra il 2015 e il 2016, sono state emesse a suo carico 3 diverse sentenze di condanna per reati contro il patrimonio, in particolare furti aggravati e ricettazione. Di lui, però, se ne erano perse le tracce, tanto che il suo arresto è avvenuto nel maggio del 2022 a opera della Polizia Stradale allorché stava tentando di far rientro in Italia attraverso la frontiera di Vipiteno.

Nella giornata di ieri, quindi, all’atto della sua scarcerazione, S. A. è stato prelevato in carcere dagli agenti della polizia di Stato, trasferito in questura e poi, come si è detto, scortato all’aeroporto di Venezia dove è stato imbarcato sul volo aereo con scorta internazionale diretto a Tirana, per poi essere preso in carico dalla polizia albanese. S.A. non potrà più rientrare in Italia almeno per i prossimi 10 anni.