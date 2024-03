Giallo sulla morte di una 40enne vicentina trovata morta a Venezia

Una donna di quarant'anni è morta all'isola della Certosa nel pomeriggio di venerdì. Si tratta della vicentina Elena Leonardi, 41enne originaria di Sarcedo e da parecchi trapiantata a Venezia, professionista della Biennale, ex studentessa dello Iuav, dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte a Nove, Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno. Dalle prime informazioni era da sola e al momento non ci sarebbero motivi per pensare a un episodio violento. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem.

L'hanno trovata senza vita in acqua nel canale vicino alla darsena del porticciolo sull'isola. Il corpo di Elena Leonardi, vestito e con le scarpe indossate, galleggiava a poca distanza dalla sua barca. Erano circa le 12.45, ora di pranzo. A dare l'allarme è stato il personale del porto turistico e alle 14 la mamma e la sorella della donna, assistente di produzione, veneziana, quarantenne, che collaborava come professionista per la danza e la musica alla Biennale di Venezia, hanno trovato sul posto i carabinieri del Nucleo natanti nel pieno delle indagini assieme al medico legale.

Un dramma inspiegabile. Una scomparsa improvvisa che ha fatto piombare nella disperazione colleghi, amici e conoscenti. Solo quattro giorni fa aveva postato la foto della sua barca a vela, piccola unità di sei metri che da novembre custodiva sull'isola, sulla pagina Facebook del suo compagno. Non era una bella giornata venerdì, cielo coperto e pioggia a tratti per tutto il giorno. Tuttavia il maltempo non ha generato vento, né moto ondoso. Elena sulla darsena è arrivata da sola, secondo i primi rilievi. Cosa sia successo dopo, se abbia perso l'equilibrio sentendosi male, è tutto da ricostruire. Il medico legale, alla prima ispezione, ha parlato di annegamento ed escluso segni di violenza. Sabato mattina riprenderà a esaminare il corpo. Più dei video niente potrà raccontare l'accaduto e sull'isola la videosorveglianza è presente. Elena Lorenzi è una donna stimata e conosciuta a Venezia nell'ambiente dell'arte, del cinema, dello spettacolo e della musica. Formata all'Accademia aveva frequentato l'Istituto Universitario di Architettura (Iuav) ottenendo la laurea specialistica in Arti figurative, Musica, Spettacolo, Moda e tecniche del Teatro.