Morte Davide Rebellin, investitore trasferito in carcere a Vicenza

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato della morte di Davide Rebellin avvenuta lo scorso 30 novembre, a seguito di un incidente stradale mentre l'ex prof si stava allenando a Montebello Vicentino, è stato trasferito al carcere di Vicenza.

Nella giornata di oggi, venerdì 25 agosto, i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Vicenza lo hanno preso in consegna nei pressi del valico del Brennero - al momento dell’ingresso in territorio italiano. Su di lui era stata emessa dal gip del Tribunale di Vicenza un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Nei confronti del camionista tedesco era in corso di svolgimento dall'autorità Giudiziaria tedesca il procedimento relativo all’esecuzione finale del mandato di arresto di europeo emessa su richiesta della procura del gip di Vicenza.

Il camionista si è spontaneamente presentato ai fini dell’esecuzione della custodia cautelare. Al termine delle operazioni di identificazione e notifica agli uffici del Comando provinciale carabinieri, il camionista sarà trasferito in carcere a Vicenza.

“Oggi si e? chiuso il cerchio di un’attivita? investigativa iniziata il 30 novembre scorso con il decesso di Davide Rebellin - ha dichiarato il col. Moscati, comandante provinciale di Vicenza - che ha visto dapprima la rapida identificazione del presunto responsabile dell’omicidio stradale, il suo successivo arresto in Germania e, da ultimo, la sua associazione presso la Casa Circondariale di Vicenza. Oggi l’impegno profuso dai carabinieri, sotto la guida della locale Procura della Repubblica, si valorizza, pertanto, di un altro momento significativo, affiancandosi alla costante vicinanza alla famiglia Rebellin, sostenuta dalla nostra comunita?, anch’essa fortemente toccata dalla tragica scomparsa della vittima”.