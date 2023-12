Ubriaco, minaccia e picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

Un 43enne romeno è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

L'arresto ha fatto seguito all'intervento dei carabinieri avvenuto la sera del 30 novembre, a Vicenza, dopo la richiesta di intervento di una donna la quale riferiva che a seguito di una discussione, l'uomo, ubriaco, l’aveva percossa e minacciata con un grosso coltello da cucina davanti agli occhi dei figli minori. La lite e le urla erano state avvertite anche da alcuni condomini che, allarmati, avevano chiesto l'intervento dei carabinieri. Anche davanti ai militari intervenuti l’aggressore ha continuato ad inveire e minacciare la moglie.

L'uomo non era nuovo a comportamenti violenti fra le mura domestiche, tanto che, recentemente, era stato già sottoposto a misure coercitive personali per atti violenti commessi contro la consorte. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere.