Maltempo, 45 interventi dei VIgili del fuoco tra città e provincia

Sono 45 gli interventi dei Vigili del fuoco di Vicenza nella giornata di domenica 10 marzo, in gran parte dovuti alle avverse condizioni meteorologiche. Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per alberi pericolanti a: Vicenza, Montegalda, Montecchio Precalcino, Altissimo, Pove del Grappa.

Interventi delle squadre per movimenti franosi a Torrebelvicino in Via Patrioti, a Posina in Via Bazzoni lungo la SP81, a Valli del Pasubio lungo il 16 tornante della SP 246 e in via Seghetta sempre nello stesso comune.

Nel primo pomeriggio anche un intervento dei Vigili del fuoco per salvare un allocco rimasto intrappolato in una canna fumaria di un’abitazione in località Costalta a Schio. Il rapace in buono stato è stato liberato in una zona verde idonea.