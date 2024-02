Maltempo, frana a Recoaro: "Situazione sotto controllo"

Recoaro è una delle località più interessate dall'emergenza maltempo. Secondo i dati Arpav, nelle ultime ore il territorio recoarese è risultato tra i più piovosi del Veneto. Se nell’immediato non preoccupano le condizioni del Rotolon, che rimane comunque sotto stretta sorveglianza, altra situazione si registra in via Molino di Sotto dove un movimento franoso da martedì sta bloccando la circolazione lungo la strada che collega il centro recoarese con la frazione di Rovegliana. La frana ha inoltre interessato parte di una proprietà privata, costringendo Comune e Protezione Civile ad allontanare in via del tutto precauzionale due nuclei famigliari. Uno di questi ha momentaneamente trovato alloggio presso alcuni parenti, mentre il secondo è stato trasferito in un albergo del paese.