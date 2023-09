Malore fatale, muore a 53 anni:  per soccorrere il figlio la madre cade dalle scale 

Un malore ha stroncato la vita di Sergio Moresco, 53enne assicuratore di Thiene. La tragedia è avvenuta nella mattinata di venerdì. L’uomo era in casa con i famigliari in una villetta a schiera in via Fratelli Brusaterra quando è stato colto da un probabile attacco cardiaco, accasciandosi sugli scalini. La madre della vittima, di 83 anni, nel tentativo di soccorrerlo, è a sua volta caduta dalle scale, battendo la testa. L’allarme è stato subito dato da un vicino che ha sentito le grida d’aiuto del padre ed è corso alla villetta per poi chiamare il 118.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un elicottero, che però è rientrato una volta che i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne, dopo i tentativi di rianimazione che si sono rivelati purtroppo inutili. L’anziana madre della vittima è stata invece ricoverata all’ospedale di Santorso, ma non sarebbe in pericolo di vita.