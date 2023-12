Avanza dei soldi e si presenta sotto casa del debitore: scoppia la lite

Verso la mezzanotte tra sabato e domenica gli agenti della questura berica sono intervenuti in via Fantoni per la segnalazione di una lite in strada. Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato le persone coinvolte, tutti cittadini provenienti dalla Libia, in regola con il permesso di soggiorno.

Secondo una prima ricostruzione uno di loro si era recato in un'abitazione di via Fantoni per chiedere il pagamento di un credito che vantava nei confronti dell’altro.

Non essendo in casa il capo famiglia, i suoi figli negavano che il loro padre dovesse del denaro al richiedente e dopo le varie insistenze di questi iniziavano a spingerlo chiedendogli di andarsene. Quest’ultimo, invece di andarsene, ha continuato a suonare il loro citofono, fino, poi, a danneggiare con un bastone la loro autovettura. Solo l’intervento del personale di Polizia è riuscito a sedare gli animi.