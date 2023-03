Bar "covo" di pregiudicati: droga e clienti molesti, scattano i sigilli

Dopo svariate segnalazioni dei cittadini e un repentino intervento dei carabinieri per problemi di ordine pubblico, i militari della stazione di Valdagno su disoposizine del questore Paolo Sartori, hanno sospeso per 12 giorni l'attività di somministrazione bevande ad un bar di Cornedo Vicentino.

In particolare, dall’aprile del ’22 al marzo ’23, i militari hanno rilevato la presenza di pregiudicati o persone gravate da precedenti di polizia e nell’estate del ’22, sono intervenuti a seguito dei problemi creati da un avventore molesto, hanno sanzionato un cliente poichè trovato in possesso di stupefacente e trovato in stato di ubriachezza un soggetto per il quale si è reso necessario l'intervento del 118.