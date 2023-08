Turista scivola sul sentiero e finisce in ospedale

Venerdì pomeriggio, poco prima delle 18, la Centrale del Suem di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Vicenza, per un'escursionista che, scivolata, si era procurata una sospetta frattura della caviglia, non distante dall'ecocentro in contrada Roncalto, a Roana.

La 69enne di Roma è stata raggiunta dai soccorritori, che le hanno immobilizzato la gamba per poi caricarla in barella. Trasportata per 200 metri fino al fuoristrada, l'infortunata è stata trasferita sulla jeep e accompagnata sulla strada asfaltata, dove attendeva l'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago.