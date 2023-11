Violento schianto tra auto: cinque feriti

Nella mattinata di lunedì, poco dopo le 11, un 27enne di Piovene Rocchette, alla guida di una Toyota Auris, stava percorrendo via Trento a Zanè, con direzione di marcia verso Thiene quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Del Gatto, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Renault Clio condotta da una 61enne di Velo d'Astico.

Lo scontro è stato violento e tutti e 4 gli occupanti della Toyota e la conducente dell'autovettura Renault Clio sono stati accompagnati, in codice giallo al Pronto soccorso di Santorso per accertamenti.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza per la messa in sicurezza dell'area e dei veicoli. Rilievi e regolazione traffico a cura di una pattuglia della polizia locale nordest vicentino di Thiene.