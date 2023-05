Motociclista riverso a terra, soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale

Un motociclista è stato trovato riverso a terra, all'altezza della rotatoria di Parco Città, a Vicenza.. È successo nella notte tra venerdì e sabato.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso. Ancora non è chiaro se sia caduto a seguito dell'urto con un altro veicolo o se si sia trattato di una fuoriuscita autonoma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno ora cercando di fare chiarezza sull'accaduto.