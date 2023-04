Schianto alle prime luci dell'alba: motociclista travolto da un'auto mentre si reca al lavoro

Incidente stradale alle prime luci dell'alba in via Dal Verme a Vicenza. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un operatore ecologico è stato travolto da un'auto mentre si stava recando al lavoro con la sua motocicletta quando, all'altezza della stazione di servizio è entrato in collisione con un'auto che stava per svoltare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso il netturbino che è stato poi trasferito al San Bortolo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.