Esce di strada con l'auto e finisce contro un muro: muore 57enne

Ancora sangue sulle strade della provincia berica. Per cause in corso di accertamento un 58enne ha perso la vita mentre si trovava alla guida della propria auto la guida della Volkswagen Golf.. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, arrivato all'altezza di via Aldo Moro, a Valdagno, ha perso il controllo del mezzo andando poi a sbattere contro un muro.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, purtroppo il medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, un 57enne del posto. I carabinieri e la Polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.