Tragico schianto sul Costo, morto il motociclista 29enne

È spirato nella giornata di domenica all’ospedale San Bortolo di Vicenza il giovane motociclista vittima dell’incidente stradale di sabato lungo il Costo, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio. Il centauro, un 29enne di origine romene - Constantin Robert Bucur - residente ad Altavilla Vicentina era finito in rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nello schianto tra la sua moto e un’auto. Dopo il trasporto con l’eliambulanza al nosocomio berico, i medici hanno tentato inutilmente di salvargli la vita.

Ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri la dinamica dello schianto fatale. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto verso le 15 di sabato. Sia la Suzuki, con in sella il 29enne, che la Nissan con al volante un 70enne di Breganze, stavano salendo lungo il Costo quando, per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati all’altezza del tratto compreso tra il 5° e il 6° tornante. Bucur sarebbe finito contro l'auto con la poi per poi sbalzare dalla sella sull'asfalto. Due colpi che purtroppo si sono poi rivelati fatali.