Furgone tampona un mezzo pesante: ingenti i danni

Incidente di prima mattina a Thiene, in via Montegrappa. Un 56enne del posto, alla guida di un furgone, per cause in corso di accertamento ha tamponato un autoarticolato che lo precedeva.

Ingenti danni al mezzo, ma lesioni lievi per il 56enne, che si è recato con mezzi proprio al Pronto soccorso di Santorso, in codice verde. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti di Polizia locale.