Si schianta con l'auto contro un furgone, il conducente era ubriaco: patente ritirata 

A Schio, i carabinieri sono intervenuti, alle prime luci dell’alba del 21 gennaio scorso, per un sinistro stradale con feriti lievi, che vedeva coinvolti un furgone e un’autovettura, in cui uno dei due conducenti, un 29enne di Schio, risultava positivo all’accertamento alcoltest con tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge.

I militari hanno provveduto al ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per gg. 30. L’altro conducente è stato invece trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Altovicentino di Santorso per le cure del caso, avendo riportato delle lievi contusioni nel sinistro.