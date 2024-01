Ciclista rovina a terra e muore: dinamica da ricostruire

Non è chiara la dinamica dell'incidente che è costato la vita ad un ciclista in transito su via Maestri del Lavoro, a Schio. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di giovedì. Non è chiaro se si sia trattato di un malore o ci sia stato un contatto con un altro mezzo prima di rovinare a terra.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, l’uomo è spirato sull’asfalto. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i sanitari del Suem 118.