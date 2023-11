Motociclista esce di strada, è grave

Giovedì sera, intorno alla 23, un 27enne di Bassano del Grappa, alla guida di motociclo BMW GS, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Schio, mentre stava percorrendo la Sp 46 Variante destra Leogra con direzione Vicenza.

Giunto all'altezza di curva sinistrorsa, per cause in corso di accertamento fuoriusciva dalla parte destra della sede stradale.

A seguito delle gravi ferite riportate, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto rianimazione dell'ospedale di Santorso.