Schianto tra scooter e trattore, 14enne in rianimazione

Grave incidente poco prima di mezzogiorno di sabato in via Valle di La ad Altissimo. Per cause in corso di accertamento una quattordicenne del posto, in sella al suo motorino, si è scontrata con un trattore.

La ragazzina è sbalzata violentemente a terra riportando dei politraumatismi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e l'elisoccorso di Verona che ha trasportato la giovane al San Bortolo in codice rosso, dove attualmente è ricoverata in rianimazione