Schianto tra due auto, feriti i conducenti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri, venerdì 17 novembre, a Velo d'Astico in via Spezzapria intersezione con via Industria. Alle 14 circa, il conducente di una Fiat 500 percorreva via Spezzapria con direzione via Industria quando, per cause in corso di accertamento, andava ad urtare contro una Toyota Rav 4, in transito in via Industria con direzione Piovene Rocchette. A seguito dell'urto, entrambi i conducenti rimanevano feriti e venivano soccorsi da un'ambulanza. In loco intervenivano anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, gravemente incidentati.