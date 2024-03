Schianto tra due auto, cinque feriti: uno è grave

Terribile incidente nella prima mattinata di martedì in Riviera Berica a Vicenza. Il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali grave, uno con un codice di media gravità e tre codici verdi. Lo schianto frontale fra due auto è avvenuto poco dopo le 7 nel territorio comunale di Albettone. Una Wolkswagen Polo, proveniente da Noventa e con a bordo due persone avrebbe invaso la corsia opposta cercando di sorpassare un autoarticolato. A causa della fitta nebbia il conducente non avrebbe visto una Ford C Max con tre passeggeri a bordo: l'impatto è stato inevitabile.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, due ambulanze del Suem che hanno trasportato i due feriti più gravi al San Bortolo di Vicenza e gli altri all'ospedale di Noventa, oltre che i carabinieri di Campiglia e Sossano per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il traffico in Riviera è andato in tilt per due ore.