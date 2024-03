Schianto tra auto, due persone ferite

Poco dopo le 20 di lunedì 4 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada Pelosa a Vicenza per lo scontro fra tre auto: due persone ferite. I pompieri accorsi dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroen C3 la conducente rimasta incastrata.

La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem, come anche l’autista dell’Opel Astra, pure lui rimasto ferito ad un braccio. Illese le tre persone che viaggiavano a bordo della Volvo C60, che sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.