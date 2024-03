Schianto tra due auto, cinque feriti: due sono gravi

In cinque, tutti residenti a Montebello Vicentino, sono rimasti feriti nello scontro tra due auto domenica pomeriggio, 10 marzo, ad Albaredo d'Adige.

L'impatto è avvenuto poco prima delle 17.30 in Via Modon ed il 118 di Verona ha inviato sul posto quattro ambulanze e l'elicottero per soccorrere gli automobilisti rimasti coinvolti. Due i feriti più gravi, ricoverati in codice rosso, mentre gli altri tre sono stati ricoverati in codice giallo. E due gli ospedali di destinazione, quello di Borgo Trento a Verona ed il Fracastoro di San Bonifacio.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, su cui indaga la polizia. A quanto risulta, lo schianto sarebbe avvenuto mentre una vettura stava svoltando a sinistra e l'altra era in fase di sorpasso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per dare supporto ai soccorritori.