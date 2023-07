Schianto tra due auto di primo mattino, una vettura finisce nel fiume: ferita la conducente

Lunedì poco prima delle 7:30, i vigili del fuoco sono intervenuti alla rotatoria che incrocia la SP 500 e la strada di Meledo Alto a Sarego per lo scontro tra due auto, di cui una finita sei metri più in basso nel fiume Brendola. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno aperto la porta bloccata della Fiat Punto, facendo uscire la donna alla guida, rimasta ferita, che è stata aiutata a risalire la sponda ed essere presa in cura dai sanitari del Suem.

Illeso l’automobilista alla guida dell'altra auto, una Volkswagen Polo. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno poi agganciato l’auto recuperata da un carro attrezzi. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.