Schianto auto-bici, in ospedale un 73enne

Alle 10:30 di mercoledì, a Fara Vicentino, un uomo 52enne di Zugliano, alla guida di autovettura Opel, stava percorrendo via Stadio con direzione di marcia verso via IV Novembre quando, giunto all'altezza dell'intersezione con quest'ultima via, per cause in corso di accertamento, andava a collidere con la bici da corsa da corsa marca Colnago condotta da uomo 73enne di Sandrigo, che stava percorrendo via Reale con direzione verso via IV Novembre.

A seguito della collisione contro l'autovettura il ciclista urtava contro il veicolo e poi cadeva rovinosamente a terra cagionandosi lesioni personali. È stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'Ospedale di Santorso.

Rilievi del sinistro stradale e regolazione traffico a cura della Polizia Locale Nordest Vicentino.