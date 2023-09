Schianto auto-auto moto, grave un 56enne

Incidente a Thiene verso le 21:55 di martedì. Un uomo 56enne di Marano Vicentino, proveniente da viale Europa, alla guida di motociclo Yamaha, in uscita dalla rotatoria di viale Europa con Via Raffaello, direzione Thiene centro, per cause in corso di accertamento è stato colpito nella parte posteriore destra (all'altezza dello scarico), da una BMW con al volante un uomo 30enne di Zugliano, che imboccava la rotatoria proveniente da Via Raffaello.

Il motociclista è stato disarcionato dalla moto finendo all'interno dell'aiuola in cemento posta all'imbocco della rotatoria e colpendo violentemente con la testa contro un palo della segnaletica verticale. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Santorso da un'ambulanza del 118.

Sul posto due pattuglie della polizia locale Nevi per rilievi e viabilità.