Furgone in manovra urta un disabile in carrozzina: 68enne trasportato in ospedale

Incidente stradale venerdì mattina, intorno alle 9, in via Piave, a Sandrigo. Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino, un 55enne alla guida di un autocarro Fiat Doblò proveniente da una stradina laterale stava per immettersi sulla Strada provinciale 248 "Schiavonesca - Marosticana" e nell'effettuare la manovra, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con la carrozzina per disabile condotta da uomo sessantottenne che percorreva la pista ciclabile con direzione Sandrigo.

A seguito dell'impatto il conducente della carrozzina è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale "S. Bortolo " di Vicenza in codice giallo.