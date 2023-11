Schianto tra mezzi, auto sbalzata sullo spartitraffico: ferita una 41enne

Nel primo pomeriggio di venerdì, a Sandrigo, un 57enne alla guida di autocarro, stava percorrendo via Chizzalunga con direzione Breganze quando, giunto all'altezza con via Capitello, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l'impatto con un'Honda condotta da una 41enne di Sandrigo, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

A seguito del violento urto, l'auto è stata sbalzata sullo spartitraffico rimanendo con le portiere bloccate, che sono state forzate dalla Polizia locale per prestare il primo soccorso alla conducente. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Vicenza.

Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia locale nordest vicentino, distaccamento di Sandrigo.