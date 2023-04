Cade con la bici elettrica e muore

Stava percorrendo il viadotto "Sant'Agata", lungo la Sp 350, in sella a bicicletta elettrica quando, per cause in corso di accertamento, è caduto a terra sul proprio fianco sinistro, battendo il capo sull'asfalto.

I conducenti dei veicoli in transito, tra i quali una infermiera, si sono fermati immediatamente per prestare il primo soccorso ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi e l'ambulanza 118 del SUEM di Santorso, dopo un tentativo di rianimarlo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La Sp è stata chiusa al traffico fino alle ore 19:45. Sul posto anche gli agenti della polizia locale "Alto Vicentino" per i rilievi del caso.