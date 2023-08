Perde il controllo dell’auto, finisce contro il guardrail: ferita una 80enne

Alle 12:20 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Tresche Conca di Roana lungo la strada per Canove per un’auto finita contro il guardrail dopo la perdita di controllo da parte della donna alla guida, rimasta ferita.

I pompieri arrivati ad Asiago, hanno messo in sicurezza l'auto, ed estratto l’ottantenne (R.I. le iniziali) che è stata presa in cura del personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.