Schianto tra auto: ferite due donne

Mercoledì sera, poco dopo le 20 di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Riviera Berica in località Ponte di Mossano all’altezza dell’incrocio con via Ore a Mossano per lo scontro tra due auto.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due donne che viaggiavano a bordo di una Mercedes classe A sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem. Illeso il conducente dell’altra auto.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.