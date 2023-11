Schianto tra auto lungo la Sp72: feriti lievi

Sabato, intorno alle 16:30, di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 72 in Contrà Leghe a Lusiana Conco per lo scontro tra tre auto: leggermente feriti le persone coinvolte.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Asiago, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario del Suem per essere trasferite in ospedale ad Asiago.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo le 19 con la rimozione dei mezzi.