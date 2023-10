Investe con l'auto un 19enne all'uscita della discoteca: era ubriaco

Incidente nella notte tra sabato e domenica in via del Commercio a Vicenza. Verso le 4:20 un diciannovenne è stato travolto da un'auto all'uscita dalla discoteca, mentre attraversava la strada. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha portato in ospedale il giovane con un codice di media gravità.

Il conducente è stato invece fermato dalla polizia giunta sul luogo ed è risultato sotto l'effetto dell'alcol. Gli agenti gli hanno ritirato la patente ed elevato una maxi-multa.